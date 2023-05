ISEA2023 – Soirée de clôture du 28ème Symposium International de la Création Numérique, 21 mai 2023, .

Le dimanche 21 mai 2023

de à

.Tout public. payant

Prévente 15€

Billetterie : https://ypl.me/r2U

Dans le cadre de la soirée de clôture de la semaine du Symposium ISEA2023, La Station – Gare des Mines propose une programmation d’installations sonores ainsi que de concerts spatialisés le 21 mai 2023 !

AUDIOWALKS / INSTALLATION SONORE

15h00 – 19h00

Découverte de CARGO, installation sonore d’Anne de Giafferri et Christian Delecluse, artistes lauréats d’ISEA2023, dans le bâtiment Nord de La Station – Gare des Mines.

Production : Dark Euphoria, en coproduction avec Radio France, Plateforme MAS (Musique – Audio – Sons) — LMA, Collectif MU, avec le soutien d’ICM (Institut Convergences Migrations), Aix-Marseille Université (Meshopolis laboratory and SoMuM Institute), IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et le MISTIC project (ICM / UMR 5319 Passages CNRS).

Œuvre sélectionnée dans le cadre de la programmation artistique ISEA23 et présentée du 16 au 21 mai 2023 à La Station – Gare des Mines (14h à 19h sauf le dimanche de 15h à 19h).

SoundWays Paris x Toronto – audio AR on mobile phone

Présentation en extérieur sur SoundWays (plateforme d’écoute géolocalisée) de cinq œuvres sonores immersives des duos Nova Materia (FR-CL), OttoannA, Parhelic Shell (FR), Laura Barrett X Slowpitchsound (CA) et de Stefana Fratila (CA). Programme proposé avec le soutien de Toronto Transit Corporation, la Ville de Toronto, l’Institut Français et la Ville de Paris dans le cadre d’un projet d’échange artistique conçu à l’occasion de A More Beautiful Journey : une commande de 30 créations sonores immersives pour la ville de Toronto.

CONCERTS SPATIALISÉS

20h00 – 02h00



Concerts spatialisés de OttoannA (FR), Stefana Fratila (CA), Laura Barrett X Slowpitchsound (CA) et de Parhelic Shell (FR) dans La Station – Gare des Mines (Bâtiment NORD).

La Station – Gare des Mines

Contact : https://isea2023.isea-international.org/fr/programme/view/41/isea2023-closing-evening

