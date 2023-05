ISEA2023 – La fusion des possibles, 15 avril 2023, .

Venez découvrir l’exposition « La fusion des possibles » à la Topographie de l’art, dans le cadre d’ISEA2023, 28e Symposium International de la Création Numérique.

Les possibles d’hier sont les réalités d’aujourd’hui que sans cesse nous fusionnons pour les améliorer encore. Ces soixante dernières années, bien des artistes ayant une forte appétence pour les technologies de leur temps ont anticipé nos environnements ou usages avec leurs créations. C’est souvent en détournant des innovations qu’ils innovent à leur tour. Quand leurs pratiques diversifiées se rejoignent au fur et à mesure que leurs techniques s’agglomèrent.

Du laboratoire scientifique à l’atelier d’artiste, tout se passe à la jonction du matériel et de l’immatériel comme à celle de l’intelligence et des données, sans omettre les réalités que l’on rassemble en les considérant étendues. Il n’est plus de domaine de recherche autonome, isolé des autres.

En cette époque où la notion de tendance artistique n’est absolument plus opérante, l’exposition La fusion des possibles, avec des œuvres issues de pratiques convergentes, se veut être l’expression de la symbiose des idées comme de celle des formes.



COMMISSAIRE

Dominique Moulon

ARTISTES

Donatien Aubert, Golnaz Behrouznia (artiste lauréate d’ISEA2023), Samuel Bianchini, Thibault Brunet, Caroline Delieutraz, Pascal Dombis, Kamilia Kard, Marie Lelouche (artiste lauréate d’ISEA2023), Julien Maire, Albertine Meunier, Sabrina Ratté, Marion Roche (artiste lauréate d’ISEA2023), Vera Röhm, François Ronsiaux, Nicolas Sassoon, Michele Spanghero, Victoire Thierrée, Peter Weibel

Typographie de l’art

Contact : https://isea2023.isea-international.org/fr/programme/view/17/the-fusion-of-possibilities

