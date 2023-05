ISEA2023 – ITZAN – Voyage dans le temps, 19 mai 2023, .

Du vendredi 19 mai 2023 au lundi 22 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

MAIF Social Club

Du 19 au 22 mai 2023

Venez découvrir l’exposition « ITZAN – Voyage dans le temps » à la MAIF Social Club du 19 au 22 mai, dans le cadre d’ISEA2023, 28ème Symposium International de la Création Numérique.

L’exposition du MAIF Social Club Le Chant des Forêts se dote d’une œuvre immersive supplémentaire sous la forme d’un voyage dans le temps, dans les forêts mayas.

Les Mayas forment l’une des plus anciennes civilisations d’Amérique. Leur histoire est marquée par de nombreux bouleversements qui pourraient être liés, au moins en partie, à la relation qu’ils entretenaient avec leur environnement. On considère aujourd’hui que les Mayas ont ainsi abandonné leurs cités du fait d’une sécheresse dévastatrice ayant eu lieu entre 730 et 900.

Itzan est un site archéologique situé au nord du Guatemala. Réalisée par l’artiste digital Timothy Thomasson et le chercheur Benjamin Keenan, l’œuvre ITZAN convertit des données biologiques et géologiques recueillies sur place en un film représentant fidèlement l’évolution de la population, de la végétation et du climat sur 6 000 ans.

L’œuvre nous renvoie aussi à notre propre époque et à la nécessité toujours plus persistante de réorganisation et de résilience.

Pour une immersion totale dans la forêt, vous pourrez profiter d’une visite libre dans l’exposition Le Chant des Forêts.

ARTISTES

Timothy Thomasson et Benjamin Keenan, artistes lauréats d’ISEA2023

