Le jeudi 18 mai 2023

de 19h00 à 23h00

Public adolescents adultes. gratuit

Venez découvrir l’exposition « Art and/or Game: Symbiosis or Dissonance? » au Centre Culturel Canadien le 18 mai, dans le cadre d’ISEA2023, 28ème Symposium International de la Création Numérique.

Centre Culturel Canadien

Le 18 mai 2023 à 19:00

La table ronde Art et/ou jeu : symbiose ou dissonance ? examinera les pratiques actuelles dans le domaine très dynamique où les jeux expérimentaux rencontrent les pratiques artistiques connexes. Les participant·e·s se demanderont dans quelle mesure nous pouvons parler de symbiose entre l’art et les jeux expérimentaux ? Où sont les tensions, et sont-elles productives ?

De même, quelle est la relation entre les pratiques de jeux expérimentaux et l’industrie des jeux plus largement ? Les jeux expérimentaux cherchent à résister à l’hégémonie de l’énorme industrie internationale des jeux numériques en présentant une profusion d’alternatives locales, personnelles et communautaires qui étirent la forme du jeu de manière expressive et critique. Ils illustrent donc également le thème plus large des tensions entre les « industries créatives » et les pratiques artistiques.

La soirée de présentations et de discussions sera introduite par Lynn Hughes. Nathalie Bachand, co-commissaire (avec Hughes), de l’exposition Jeu_Art_Game / Intangible Entre-Deux (produite par la galerie Sporobole de Sherbrooke, Québec), parlera de cette exposition, qui comprenait quatre œuvres actuellement présentées dans l’exposition du Centre culturel Canadien Art et/ou jeu : symbiose ou dissonance ?.

Maria Roszkowska (du collectif Disnovation.org) et Tatiana Vilela Dos Santos parleront de leurs propres pratiques et de la façon dont elles voient les relations entre l’art et les jeux, d’une part, et entre les jeux expérimentaux et les jeux plus commerciaux, d’autre part.

Cette table-ronde accompagne l’exposition que présente le Centre culturel canadien du 16 au 20 mai dans le cadre d’ISEA2023.

