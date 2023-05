ISEA2023 – 28ème Symposium International de la Création Numérique Catégorie d’Évènement: île de France ISEA2023 – 28ème Symposium International de la Création Numérique, 17 mai 2023, . Du mercredi 17 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

.Tout public. payant ISEA2023, événement majeur de la scène mondiale de la création numérique, vise à renforcer le dialogue entre artistes, chercheurs, ingénieurs, designers, entrepreneurs des industries culturelles et créatives qui participent aux avancées de la recherche-création. Allez à la rencontre des acteurs et actrices de la création numérique ! ISEA2023, événement majeur de la scène mondiale de la création numérique, vise à renforcer le dialogue entre artistes, chercheurs, ingénieurs, designers, entrepreneurs des industries culturelles et créatives qui participent aux avancées de la recherche-création. Après le Canada, l’Afrique du Sud, l’Espagne, ISEA International s’installe en France pour réunir le meilleur de la création et de la recherche numérique du 16 au 21 mai 2023. Au programme : 1 semaine d’expositions, de conférences, 300 experts de 70 pays, au @forumdesimages à Paris, mais aussi dans une cinquantaine de lieux culturels partenaires dans toute la France ! Découvrez toute la programmation ici Forum des images Contact : https://isea2023.isea-international.org/fr/symposium-program https://www.facebook.com/ISEAInternational https://www.facebook.com/ISEAInternational https://my.weezevent.com/isea2023

