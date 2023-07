Job dating spécial alternance et CDD/CDI ISC Paris Campus Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Job dating spécial alternance et CDD/CDI ISC Paris Campus Orléans Orléans, 6 juillet 2023, Orléans. Job dating spécial alternance et CDD/CDI Jeudi 6 juillet, 17h00 ISC Paris Campus Orléans Inscription gratuite pour les entreprises. L’ISC Paris Campus Orléans organise son quatrième et dernier Job Dating, spécial alternance et CCD-CDI, qui aura lieu le Jeudi 06 Juillet 2023 de 17h00 à 20h00.

Il se déroulera à cette occasion en hybride : vous aurez la possibilité d’être en présentiel ou en distanciel. ? Objectif : Recruter votre futur.e alternant.e/ futur.e salarié.e. ? Le Jour J : Présentation des candidats présélectionnés selon vos besoins et attentes spécifiques.

Un espace entièrement dédié à votre recrutement. ? Format proposé : Job dating – 15-20 minutes d’entretien par candidat. Inscrivez vous dès maintenant via notre google form : https://lnkd.in/eDdmr_kq Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre reponsable alternance à : lmartins@iscparis.com ISC Paris Campus Orléans 24 rue Jeanne d’Arc, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lnkd.in/eDdmr_kq »}] [{« link »: « https://lnkd.in/eDdmr_kq »}, {« link »: « mailto:lmartins@iscparis.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T17:00:00+02:00 – 2023-07-06T20:00:00+02:00

2023-07-06T17:00:00+02:00 – 2023-07-06T20:00:00+02:00 jobdating alternance Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu ISC Paris Campus Orléans Adresse 24 rue Jeanne d'Arc, 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville ISC Paris Campus Orléans Orléans

ISC Paris Campus Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/