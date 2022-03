Isaya Salle Youri-Gagarine, 25 mars 2022, Port-de-Bouc.

Isaya

Salle Youri-Gagarine, le vendredi 25 mars à 20:00

Dans le cadre des manifestations organisées à l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, VIE au féminin a le plaisir d’accueillir Isaya pour un concert à la salle Gagarine. En dégainant de puissantes voix dorées et une électro teintée de blues américain, les jumelles d’Isaya se lancent à la conquête d’un far west imaginaire et futuriste. Soutenu dans sa grisante cavalcade par un musicien hyperactif de la scène marseillaise, le duo d’amazones traverse les paysages d’une folk-music chamanique ou d’une country dopée aux rythmes digitaux. Un road-trip qui finit par creuser le sillon pop d’un exaltant voyage intérieur. Sinueux, tribal et ensorcelant. Au-delà des tambours aux échos amérindiens ou des orfèvreries électroniques, Isaya mène la danse avec ses fascinantes facéties vocales. Car les voix des deux soeurs sont ainsi faites : elles se lovent, se complètent, s’entrelacent et se tissent pour ne faire plus qu’une. Leur electro-folk peut alors cheminer sous toutes les formes : bluegrass mystique, pop ludique ou soul atmosphérique, Caroline et Jessica savent plonger leurs mélodies entêtantes et leurs harmonies vibrantes dans le grand bain des black-musics. Avec Mathieu Pernaud à leurs côtés, expert en sonorités mutantes, ces chanteuses-guitaristes-percussionnistes, aux tempéraments bien distincts, défrichent aujourd’hui des territoires inexplorés, portées par l’ivresse des pionniers et un prodigieux vent de modernité. Leur nu-folk se pare spontanément d’atours synthétiques, des gimmicks rock ou d’envolées cinématographiques pour s’offrir un nouveau visage. Celui d’une musique inventive et instantanément addictive. Entrée : 10€ Réservation : [https://www.helloasso.com/…/evenements/isaya25032022](https://www.helloasso.com/…/evenements/isaya25032022) Billetterie sur place Buvette sur place

10€

♫♫♫

Salle Youri-Gagarine 30 Rue Charles Nedelec, 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T23:00:00