Montpellier Hérault 11 11 EUR C’est en 1277 que se déroule l’action de cette passionnante visite théâtralisée. Vous partirez à la rencontre d’Isaure, négociante en verdet (vert-de-gris) une poudre obtenue à partir d’oxyde de cuivre, dangereuse à produire mais utile à toutes sortes d’usages : baume, médicament, émail, pigment pour fresque ou encore enluminures. Suivez Isaure, partie à la recherche de ce précieux produit dans les ruelles étroites de l’Ecusson. Elle évoquera pour vous le Montpellier médiéval et ses quartiers emblématiques, du vieux bourg de St Firmin à la pimpante Condamine en passant par le quartier juif de la ville avec un passage par le bain rituel du Mikvé. Un voyage dans le temps, au coeur des activités commerçantes d’autrefois. – Rendez-vous 10 minutes avant le départ Place du Marché aux Fleurs, Montpellier. Merci de présenter ce voucher/voucher, il vous sera demandé avant le début de la visite.

Suivez Isaure, partie à la recherche de ce précieux produit dans les ruelles étroites de l'Ecusson. Elle évoquera pour vous le Montpellier médiéval et ses quartiers emblématiques, du vieux bourg de St Firmin à la pimpante Condamine en passant par le quartier juif de la ville avec un passage par le bain rituel du Mikvé. Un voyage dans le temps, au coeur des activités commerçantes d'autrefois. – Rendez-vous 10 minutes avant le départ Place du Marché aux Fleurs, Montpellier. Merci de présenter ce voucher/voucher, il vous sera demandé avant le début de la visite.

– Visite interdite aux petits ou grands chiens, sauf chien guide.

– UTILISATION DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS (non inclus, merci de venir avec votre masque)

– UTILISATION DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS (non inclus, merci de venir avec votre masque)

