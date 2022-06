IsaMax « Jazz » – Concert

IsaMax « Jazz » – Concert, 23 août 2022, . IsaMax « Jazz » – Concert

2022-08-23 – 2022-08-23 Depuis leur rencontre en 2016, Isa et Max se font connaître rapidement des clubs de Jazz ou encore des grandes brasseries parisiennes. De concerts en concerts, le duo reçoit un accueil enthousiaste du public pour son répertoire. dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville