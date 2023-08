Centre chorégraphique Isadora ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE Auterive, 9 septembre 2023, Auterive.

Centre chorégraphique Isadora 10 et 11 septembre ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE

Hello la Team Danse Bonjour à toutes et à tous!

En espérant que vous passez d’agréables vacances, la rentrée est toute proche alors n’hésitez pas à embarquer à bord du navire ISADORA !

Nous vous avons concocté pour cette nouvelle saison un programme de qualité haut en couleur.

Le forum dimanche 10 septembre et le reprise des cours le lundi 11 septembre.

Nous avons hâte de vous revoir Let’s Go Let’s Dance !

Pour s’inscrire :

Sur notre site rubrique contact : www.isadora.fr

En nous appelant : 05 61 50 09 88

En nous écrivant : auterive.isadora@gmail.com

L’équipe Isadora.

ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 14 route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Haute-Garonne [{« type »: « link », « value »: « http://www.isadora.fr »}, {« type »: « email », « value »: « auterive.isadora@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.isadora.fr »}, {« link »: « mailto:auterive.isadora@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T00:00:00+02:00 – 2023-09-10T23:59:00+02:00

2023-09-11T00:00:00+02:00 – 2023-09-11T23:59:00+02:00

teamdanse danseuse

isadora