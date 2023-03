STAGE COMÉDIE MUSICALE ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne

STAGE COMÉDIE MUSICALE ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE, 18 mars 2023, Auterive. STAGE COMÉDIE MUSICALE Samedi 18 mars, 13h30 ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE à partir de 15 ans – Gratuit pour les élèves d’Isadora – 10€ pour les externes ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 14 route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Haute-Garonne [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 09 88 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T13:30:00+01:00 – 2023-03-18T16:30:00+01:00

2023-03-18T13:30:00+01:00 – 2023-03-18T16:30:00+01:00 danse comédie Le centre chorégraphique isadora

Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE Adresse 14 route d'Espagne 31190 AUTERIVE Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE Auterive

ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/

STAGE COMÉDIE MUSICALE ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 2023-03-18 was last modified: by STAGE COMÉDIE MUSICALE ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 18 mars 2023 Auterive ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE Auterive

Auterive Haute-Garonne