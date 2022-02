Isabelle Vernet / Marie-France Arakélian Mas des Oursons, 27 février 2022, Pont-de-Crau.

Toute l’équipe d’Arts et Musiques en Provence, en collaboration avec le Mas des Oursons, est heureuse de vous convier pour un weekend musical et gourmand. Prenez le temps de souffler, entre Alpilles et Camargue, et profitez de cet instant unique sur des notes de musique classique et aux parfums gourmands, préparés rien que pour vous, par des artistes de talents. Dans le cadre d’un «Weekend Lyrique» • RÉCITAL LYRIQUE EXCEPTIONNEL Isabelle VERNET, Mezzo-Soprano Marie-France ARAKÉLIAN, Pianiste Répertoire : Oscar Strauss, Kurt Weil, Reynaldo Hahn, Camille Saint Saëns, Éric Satie, Claude Debussy , Jacques Offenbach, Georges Bizet…. INFOS & RÉSERVATION Dimanche 27 février • 16h ARLES • Mas des Oursons (32 chemin du pin) Entrée libre participation sur réservation Mail : [resa@artsetmusiques.com](mailto:resa@artsetmusiques.com) Tél : 06 07 65 48 54 Ce weekend est organisé par Arts et Musiques en Provence

♫RECITAL LYRIQUE♫

Mas des Oursons 32 chemin du pin • Pont de Crau • 13200 ARLES Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône



