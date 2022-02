Isabelle Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN Sartrouville Catégories d’évènement: Sartrouville

**ISABELLE** ———— ### TEXTE, MUSIQUE ET MISE EN SCENE JOACHIM LATARJET **Entre théâtre et concert, Joachim Latarjet explore avec délicatesse les tempêtes intérieures d’une famille confrontée au handicap.** Isabelle donc. Isabelle a voulu fendre en deux sa mère avec une hache. Isabelle a balancé un gigantesque plat de mousse au chocolat au visage de son père. Isabelle parle fort, crie fort. Isabelle offre tous les jours des grenadines à son neveu. Isabelle a 7 ans. En réalité Isabelle a 45 ans. Personne ne sait ce qu’a Isabelle. Sauf ses proches, qui eux savent. Ils savent ce qu’elle a, ce qu’elle a attrapé, ce qui l’a attrapée enfant, petite enfant de 3 ans à peine. Isabelle n’est pas comme nous. Avec **Eleni Apostolopoulou, Alexandra Fleischer, Françoise Gazio, Joachim Latarjet, Emmanuel Matte et Christophe Paou**. Texte, musique et mise en scène – **Joachim Latarjet** Collaboration artistique – **Alexandra Fleischer et Yann Richard** Lumières – **Léandre Garcia Lamolla** Son – **François Vatin** Vidéo – **Julien Téphany** Costumes – **Nathalie Saulnier** Production et Diffusion – **Marie Ben Bachir** Production : Compagnie Oh ! Oui Coproductions : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, le Théâtre de Brétigny, Scène conventionnée d’intérêt national arts et humanités.

