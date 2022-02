Isabelle Simler expose musée Maison du patrimoine et de la mesure La Talaudière Catégories d’évènement: La Talaudière

Maison du patrimoine et de la mesure, le samedi 14 mai à 18:00

Découvrez ses productions empreintes de poésie et de couleurs qui réinventent balances, mètres et autres instruments de mesure.

Entrée libre et gratuite

A la suite de sa visite à la Maison du Patrimoine et de la Mesure, l’illustratrice parisienne Isabelle Simler a réinterprété à sa façon les collections. Maison du patrimoine et de la mesure Rue du stade, 42350 La Talaudière, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France La Talaudière Loire

