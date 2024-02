Isabelle Qamar Plestin-les-Grèves, samedi 2 mars 2024.

Isabelle Qamar Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tales of the broken ones / Contes des têtes cabossées

Si tu te perds dans nos pluvieuses contrées, fais une halte au refuge. Nous saurons t’accueillir.

Les chansons d’Isabelle Qamar, ce sont des lieux de rencontre. Un logis au bout d’un chemin, une chambre d’amoureux, le seuil d’une maison vide ; dans chacun de ces espaces, the broken ones , les cabossés, les agités du bocal, les remuants du branchage, les familiers des sentiers de traverse se croisent, se cherchent, se trouvent, s’étreignent, se brisent parfois.

Au cours de cette balade intimiste et folk, elle cherche le lien entre elle et l’autre ; passant du français à l’anglais, de la joie au manque, de l’union à la distance, entre la Bretagne et l’Irlande, dans un inlassable va-et-vient entre l’ici et l’ailleurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02 22:00:00

L’Improbable Café

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Isabelle Qamar Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2024-02-20 par SITARMOR