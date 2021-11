Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Isabelle Pandazopoulos : Rencontre et Dédicace Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Isabelle Pandazopoulos est l’auteure de Kostas et Djamila (2006), On s’est juste embrassés (2009), La Décision (2013), Double Faute (2016) et Trois Filles en colère (2017). A l’occasion de la sortie de son nouveau roman jeunesse, Demandez-leur la lune (parution le 16 janvier), venez partager un moment d’échange avec elle, le samedi 25 janvier de 15h30 à 16h30 sous la verrière de la médiathèque Jean Jaurès. Elle se rendra ensuite à la Fnac Nevers de 17h à 18h pour une dédicace de ses romans. Isabelle Pandazopoulos est professeure de lettres, ayant beaucoup travaillé avec les enfants en difficulté ou en situation de handicap, c’est un thème qu’elle aborde souvent dans ses romans. Demandez-leur la lune raconte l’histoire de 4 ados que l’avenir ne fait pas rêver. A travers les mots et le discours, une prof de français va les amener à parler.

Entrée libre et gratuite

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

