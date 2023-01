Isabelle Olivier « Smile » – Festival de Jazz Calès, 16 juillet 2023, Calès Calès.

Discographie :

«Smile» (Enja 2022)

«Oasis» (Enja 2019)

«Don’t worry be haRpy» (Enja 2015),

«My foolish Harp» (Enja 2015)

«Island # 41» (Night CD 2005)

Isabelle Olivier, compose, joue et enregistre depuis 30 ans des 2 cotés de l’atlantique (elle navigue entre Chicago et Paris) ainsi que 5 musiques de film dont 4 d’Agnès Varda. En mettant en valeur un instrument assez rare dans le domaine du jazz la harpe dont elle est une instrumentiste majeur (seul le nom d’Alice Coltrane vient immédiatement à l’esprit), qu’elle contextualise souvent avec des lignes de musiques électroniques dans un tout très élaboré.

La liste des artistes avec laquelle elle collabore est immense, on relèvera entre autre Peter Erskine, David Linx, Didier Lockwood, Louis Moutin, Jean Philippe Viret , Bojan Z, Louis Sclavis, Youn Sun Nah, Norma Winstone pour ce qui touche au jazz et sans doute beaucoup d’autres. Sa discographie personnelle est respectable avec 11 albums. On se souvient entre autre de “Island # 41” (nominé aux Victoires du Jazz), “My Foolish Harp”, « don’t worry, be happy ».

Son dernier projet «Smile» (conçu à la PianoForte Foundation de Chicago lors d’une résidence de création en 2020) est tout à fait singulier car dédié au sourire, la bienveillance, la gentillesse, la compassion, l’empathie. Il prend son titre de la musique sans parole composée par Charlie Chaplin que l’on entend sur la scène finale du film «Les temps modernes». Une mélodie bouleversante à laquelle plus tard a été rajouté des paroles douce-amères pour une reprise émouvante par Nat King Cole.

L’album développe tous ses autres titres avec ce concept.

