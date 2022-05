Isabelle Loubère et les Trétaux du Viel Adour – Festival du Conte

2022-05-27 – 2022-05-27 EUR Ma première est auteure, raconteuse et conteférencière. Elle conte et chante en gascon, sa seconde langue. Parions qu’elle puisera dans son répertoire quelques contes et chants de la Lande, celle des bergers, des fées de la dune de Boumbet ou des sorcières qui se rendent au sabbat… Mes seconds s’adonnent au théâtre à Capbreton depuis 26 ans, pilotent deux ateliers (l’un pour les enfants, l’autre pour les adultes), animés par les comédiens du Théâtre des Chimères, mais quels contes vont-ils dire ?

