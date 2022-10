Isabelle • Joachim Latarjet & Alexandra Fleischer Le Monfort théâtre, 11 novembre 2022, Paris.

Du vendredi 11 novembre 2022 au samedi 19 novembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

. payant TARIF B (de 5€ à 25€)

Entre théâtre et concert, Joachim Latarjet explore avec délicatesse les tempêtes intérieures d’une famille confrontée au handicap.

Isabelle a 7 ans, elle parle et crie trop fort, connaît Mozart par coeur, bouillonne de désirs et laisse exploser ses révoltes. En réalité, Isabelle a 45 ans. Sa différence bouleverse, embarrasse et dérègle la vie bourgeoise de ses parents. Autour d’elle, lors des retrouvailles du week-end à la campagne, les ombres du passé resurgissent et les failles intimes se révèlent. Joachim Latarjet poursuit le travail d’exploration de sa mythologie familiale. Après avoir raconté l’exil maternel et l’arrachement à ses origines grecques, il plonge dans les tempêtes intérieures d’une famille confrontée au handicap, celui de sa tante Isabelle. Alexandra Fleischer incarne celle qui fut une force de la nature, extraordinaire de vivacité et d’énergie, aimée de tous… même si on l’aurait voulue plus transparente, plus normale.

Le metteur en scène puise la force de son théâtre dans la matière des souvenirs, l’expression à fleur de peau des émotions et la liberté grisante d’une musique, omniprésente, interprétée et chantée avec ses cinq partenaires de jeu. Cette musique, qui était la passion d’Isabelle et de ses parents, reflète à elle seule la recherche fragile d’harmonie de cette famille au coeur éclaté.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris

