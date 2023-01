Isabelle Issaverdens expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains, 31 octobre 2023, Vains .

Isabelle Issaverdens expose à la ferme Cara-Meuh !

2023-10-31 – 2023-11-30

Aquarelles.

Passionnée depuis toujours par le dessin, Isabelle Issaverdens ne se déplace jamais sans un carnet de croquis dans la poche, tant elle aime traduire avec spontanéité ses émotions. Elle a découvert tardivement les joies de l’aquarelle, les possibilités infinies qu’elle offre pour traduire la transparence, la lumière, la légèreté des paysages et des ciels, la fraîcheur et la délicatesse des fleurs et des visages, la noblesse ou le charme des architectures.

Elle aime donner au pinceau la liberté et la délicatesse qu’elle donne au crayon ; elle aime travailler dans l’humide, alternant entre lavis et glacis, faisant cohabiter les fondus et les formes nettes. Plus que la représentation précise d’un sujet, elle cherche à raconter une histoire en composant de façon dynamique les différents éléments de ce sujet.

Les petites et grosses bêtes de nos régions méritent une exposition. Isabelle Issaverdens leur rend hommage dans cette série de portraits, accompagnée des paysages riches et variés qui les entourent.

Rencontre avec l’artiste : mardi 31 octobre, de 16h à 18h.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

equipe@cara-meuh.com +33 2 33 70 82 40 https://cara-meuh.com/lart-a-la-ferme/

