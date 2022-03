Isabelle Hermès Cancale Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Ille-et-Vilaine

Isabelle Hermès Cancale, 31 mars 2022, Cancale. Isabelle Hermès Salle Yvain Port de la Houle Cancale

2022-03-31 11:00:00 – 2022-04-06 18:00:00 Salle Yvain Port de la Houle

Cancale Ille-et-Vilaine Cancale Pastel en pays de Saint-Malo. Réunis lors d’un atelier hebdomadaire, les artistes pastellistes vous proposent leurs créations les plus récentes. Entre autres défis, le thème tiré au sort au début de l’année, intitulé “du jaune dans le cadre” nous promet lumière et bonne humeur ! +33 2 99 89 60 15 Pastel en pays de Saint-Malo. Réunis lors d’un atelier hebdomadaire, les artistes pastellistes vous proposent leurs créations les plus récentes. Entre autres défis, le thème tiré au sort au début de l’année, intitulé “du jaune dans le cadre” nous promet lumière et bonne humeur ! Salle Yvain Port de la Houle Cancale

dernière mise à jour : 2022-02-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cancale, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Cancale Adresse Salle Yvain Port de la Houle Ville Cancale lieuville Salle Yvain Port de la Houle Cancale Departement Ille-et-Vilaine

Cancale Cancale Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cancale/

Isabelle Hermès Cancale 2022-03-31 was last modified: by Isabelle Hermès Cancale Cancale 31 mars 2022 cancale ille-et-vilaine

Cancale Ille-et-Vilaine