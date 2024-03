Isabelle Guiot et Federica Russo dans « Ou alors » L’Art Dû Marseille, vendredi 22 mars 2024.

Retrouvez Isabelle Guiot et Federica Russo sur la scène de L’Art Dû dans « Ou alors ».

30/30



Napolitaine débarquée à Marseille depuis peu, Federica nous transporte dans son univers à la découverte des subtilités de la vie marseillaise, de ses ami·es, de son couple, et de son travail.



Militante du dimanche et féministe les jours fériés (sauf les fériés qui tombent un dimanche), Isabelle se réjouit, raconte, s’agace avec enthousiasme, entre anecdotes et états d’âme.



Pendant 1h, ces deux jeunes femmes aux tempérament bien trempés, se questionnent plus ou moins calmement sur les absurdités de la vie, et partagent leur regard avec générosité.



12.41 12.41 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 21:00:00

fin : 2024-03-22

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

