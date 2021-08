Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris ISABELLE GEORGES – SI SI SI SI LA VIE EST BELLE ! LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 30 octobre 2021

de 20h à 22h

Un spectacle musical, antidote à la morosité, un feu d’artifice de textes, de chansons, de chorégraphies à l’image d’une femme qui chante un homme qui les aimait tant ! 33 fois l’Olympia ! « Un monument dans le monument ». Gilbert Bécaud nous a quittés il y a 20 ans en laissant derrière lui une œuvre foisonnante et variée de chansons, comédies musicales et musique classique. Le New York Herald a écrit : « Bécaud est aussi français que le camembert, mais voyage heureusement beaucoup mieux ». Entre swing, jazz, java, blues et bossa nova, Isabelle Georges, rend hommage à l’énergie de Monsieur 100 000 volts et à la beauté des mots de Pierre Delanoë, Charles Aznavour, Louis Amade …. Concerts -> Autre concert LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (180m) 6 : Sèvres – Lecourbe (392m)

Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr

