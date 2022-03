ISABELLE GEORGES – CABARET ! LE BAL BLOMET, 28 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 28 mai 2022

de 20h00 à 22h00

payant

De Berlin à Paris en passant par New York, soirée magique sur le thème du Cabaret, avec Isabelle Georges et Frederik Steenbrink !

Une soirée sur le thème du Cabaret ! De Berlin à Paris et jusqu’à New York, inspiré du célèbre film, un concert où les lumières sont tamisées, où l’alcool coule à flots et où l’on danse. Le monde, ne peut-il pas vivre et laisser vivre ? Oui, ici, la vie est magnifique, l’orchestre est magnifique, venez dans la merveilleuse machine à fabriquer du bonheur. Féline et fantastique, l’inclassable Isabelle Georges vous emmène dans un monde de rêves.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/

