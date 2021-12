Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Abbaye d'Ardenne Calvados, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Isabelle Carré lit « Passion Simple », d’Annie Ernaux Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Catégories d’évènement: Calvados

Où est la passion ? Dans les détails ! Le silence que l’on impose pour ne pas masquer la sonnerie du téléphone, la chambre que l’on prépare avant un rendez-vous… Elle est aussi dans la violence de l’attente et la dissolution du temps. Annie Ernaux déjoue le piège de l’aliénation et élève sa passion au nombre des expériences magnifiques, sans honte ni culpabilité. Venez passer une Nuit de la lecture mémorable en compagnie de la comédienne Isabelle Carré, pour une lecture intégrale du récit captivant d’Annie Ernaux. Venez passer une Nuit de la lecture mémorable en compagnie de la comédienne Isabelle Carré, pour une lecture intégrale du récit captivant d’Annie Ernaux. Abbaye d’Ardenne Chemin de l’abbaye d’Ardenne 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:30:00

