ISABELLE BOULAY EN CONCERT THEATRE GALLI, 7 mars 2023, SANARY SUR MER.

ISABELLE BOULAY EN CONCERT THEATRE GALLI. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 20:30 (2023-03-01 au ). Tarif : 48.0 à 48.0 euros.

AGO (L2 -1072059/L3-1072060) présente en accord avec GCP / Fimalac Entertainment et Chic Musique ce concert ISABELLE BOULAYD’Amériques et de France Un demi siècle de vie, 30 années de métier à côtoyer les plus grands, 15 albums et 5 millions de disques vendus. Et, chevillée au corps, comme une promesse de jeunesse éternelle, cette formule d’ Éluard, «Le dur désir de durer». Isabelle Boulay, la voix de feu venue du froid, reprend la route pour retrouver son public et réchauffer les cœurs. L’alchimie est intacte, l’âme entière et le souffle toujours puissant. Elle nous invite au voyage avec « D’Amériques et de France ». Un spectacle passerelle entre ses deux amours, l’Amérique folk-country sur une rive et sur l’autre, la grande chanson française. Entre la variété qu’elle affectionne et les textes réalistes, l’ouvrière de la chanson, comme elle aime se définir, nous convie à se lover au creux de son répertoire et des œuvres qui lui ont fait embrasser le métier d’interprète. De son carnet de rêves s’échapperont les Je t’oublierai, Parle moi, Mieux qu’ici-bas, Tout au bout de nos peines, Ne me dis pas qu’il faut sourire, mais aussi les succès de ses modèles qu’elle célèbre, Reggiani ,Bashung, Berger, Cabrel, Ferré, Gainsbourg et Plamondon pour ne nommer que ceux-là. Acceptez ce rendez-vous doux et laissez-là vous emporter dans l’espace du rêve…Numéro de téléphone accès PMR : 05 61 33 37 77 Isabelle Boulay Isabelle Boulay

THEATRE GALLI SANARY SUR MER Avenue Raoul Henri Var

