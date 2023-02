ISABELLE AUBRET DERNIER RENDEZ-VOUS SALLE VICTOR HUGO, 8 mars 2023, LYON.

TEAM CJ (L.2021-013062/2021-013063) et L’Autre Solution présentent : ce concert. ISABELLE AUBRET Dernier rendez-vous « Il y a plus d’un demi siècle que je suis arrivée, discrètement, timidement, dans votre vie. Vous m’avez suivie pas à pas, vous m’avez aidée, portée, consolée quand j’ai eu besoin de vous. Tant d’orages ont traversés nos vies. Je les ai chantés, criés parfois et nous avons partagé ces décennies à travers les chansons. Ces chansons qui restent dans nos cœurs et qui gardent miraculeusement vivants les êtres disparus. Aujourd’hui je viens vous dire au revoir, m’en aller comme je suis venue, discrètement, le cœur rempli de votre amour, de notre amour ! » Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 04 50 46 91 52. Isabelle Aubret

SALLE VICTOR HUGO LYON

Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 04 50 46 91 52.

