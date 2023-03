Isabelle Adjani – Le Vertige Marilyn CENTRE EVENEMENTIEL DE COURBEVOIE COURBEVOIE Catégories d’Évènement: Courbevoie

Isabelle Adjani – Le Vertige Marilyn CENTRE EVENEMENTIEL DE COURBEVOIE, 29 mars 2023, COURBEVOIE. Isabelle Adjani – Le Vertige Marilyn CENTRE EVENEMENTIEL DE COURBEVOIE. Un spectacle à la date du 2023-03-29 à 20:00 (2023-03-29 au ). Tarif : 35.2 à 63.8 euros. ISABELLE ADJANI Le Vertige Marilyn Une femme dans une somptueuse robe noire est déjà là sur le plateau au moment où les spectateurs entrent, on l’aperçoit à contre-jour. Elle se trouve au centre d’une installation métallique qui ressemble à une tour de Babel. On entend sa voix au téléphone, qui est-elle ? Isabelle Adjani ? Marilyn Monroe ? Les deux ? Aucune ? Qu’est-ce donc ? Du théâtre ? Une cérémonie païenne ? Une incantation ? Un appel sous forme de poème en prose ? C’est l’histoire d’une étoile qui vacille. ISABELLE ADJANI LE VERTIGE MARILYN Isabelle Adjani Votre billet est ici CENTRE EVENEMENTIEL DE COURBEVOIE COURBEVOIE 7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND Hauts-de-Seine ISABELLE ADJANI

