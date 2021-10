Paris Conservatoire à rayonnement régional de Paris - CRR île de France, Paris Isabelle ABOULKER : Hugo, Zola et la Baronne Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Isabelle ABOULKER : Hugo, Zola et la Baronne Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR, 14 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 octobre 2021

de 19h à 20h30

Le samedi 16 octobre 2021

de 16h à 17h30

gratuit

Chronique musicale d’un siècle en mouvement(s) Jeudi 14 octobre, 19h Samedi 16 octobre, 16h Création et co-commande du CRR de Paris et de l’Orchestre National d’Auvergne Chœur de La Maîtrise de Paris Edwige Parat, chef de chœur Ensemble de jeunes voix d’hommes Olivier Bardot, chef de chœur Ensemble instrumental du Conservatoire Philippe Ferro, direction Concerts -> Classique Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR 14 rue de Madrid Paris 75008 Contact :Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR 01 44 70 64 00 https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/crr Concerts -> Classique

Date complète :

2021-10-14T19:00:00+02:00_2021-10-14T20:30:00+02:00;2021-10-16T16:00:00+02:00_2021-10-16T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Conservatoire à rayonnement régional de Paris - CRR Adresse 14 rue de Madrid Ville Paris lieuville Conservatoire à rayonnement régional de Paris - CRR Paris