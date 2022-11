Isabella Marseille 3e Arrondissement, 24 janvier 2023, Marseille 3e Arrondissement.

2023-01-24 17:00:00

« Ils vivent avec nous, nous soutiennent, nous aident à atteindre nos objectifs, et pourtant nous n’avons pas conscience de leur importance. Il est temps de faire une révolution, ils ont besoin de nous, et nous avons besoin d’eux. »



Coproduit par Tai Kwun et Hsingho Co. et réalisé par l’artiste de cirque portugais Ricardo S. Mendes, Isabella raconte l’histoire de Ricardo et de son accessoire de cirque bien-aimé « Isabella ». Le documentaire met également en scène les artistes Patrick Pun (Hong Kong) et Chien Hung Shu (Taïwan). Un film à la fois sentimental et humoristique sur les artistes et les objets de jonglage avec lesquels ils travaillent.



Documentaire de Ricardo S. Mendes [Portugal, 40 min]

Interprétation : Ricardo S. Mendes – Jonglage de balles (Portugal), Patrick Pun – Diabolo (Hong Kong), Chien Hung Shu – Boîte à cigares (Taiwan)

Dès 8 ans

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

