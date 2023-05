Isabella Hin, l’inconnue de la Seine Musée des égouts de Paris, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Isabella Hin présente l’inconnue de la Seine, entre photographie, installation et vidéo, au musée des Égouts de Paris.

Dans la perspective d’une Seine bientôt rendue baignable, Isabella Hin déploie au musée des Égouts une expérience sensorielle où le visiteur est confronté à une multitude d’images aux sujets immergés, liquéfiés et transformés. À travers une sélection de photographies et d’installations vidéo où éléments naturels et corps sont peu à peu rendus liquides, Isabella Hin nous immerge le temps d’une nuit dans un milieu sombre et aquatique qui, comme les eaux de la Seine, reste encore à apprivoiser.

Isabella Hin s’intéresse au caractère énigmatique et insaisissable des fluides qu’elle fixe grâce aux moyens photographiques et vidéo. Née en 1993, elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris et du Fresnoy.

En partenariat avec COAL et Les Augures.

Avec le commissariat de Lauranne Germond et Marguerite Courtel.

Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris

Contact : https://musee-egouts.paris.fr/ https://www.facebook.com/museedesegoutsparis/?ref=pages_you_manage https://www.facebook.com/museedesegoutsparis/?ref=pages_you_manage

Isabella Hin Isabella Hin et Le Fresnoy ”Fight or Flight”, still, 2022