ISAAC DELUSION / SAINT DX Rouen, jeudi 28 mars 2024.

ISAAC DELUSION / SAINT DX Rouen Seine-Maritime

Isaac Delusion est un groupe français à part, loin des modes et des excitations passagères. Avec leurs chansons hors temps, ces doux rêveurs revendiquent haut et fort leurs influences anglo-saxonnes et démontrent leur parfaite maîtrise des codes de la pop.

En première partie, les refrains pop, les inclinaisons R&B, les arrangements downtempo et les love-songs synthétiques du très classe Saint DX.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

