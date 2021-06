Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Isaac Bonnaz Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Le 3C Café culturel citoyen, le vendredi 18 juin à 20:30

Isaac Bonnaz accompagné de ses guitares, distille l’essence de ses chansons. Les premières notes nous envoutent. Le groove métissé, la voix mélancolique et la plume habile de l’artiste se marient harmonieusement dans des arrangements épurés. On savoure les influences blues, alliées aux rythmiques de l’Afrique centrale. On se laisse emporter par ces poèmes musicaux, tout en s’enracinant dans une quête de sens. Un concert généreux, qui se mue en partage. Plus d’infos : WWW.ISAACBONNAZ.FR [http://cafeculturelcitoyen.org/](http://cafeculturelcitoyen.org/) Pour écouter: [https://youtu.be/_VrpazfYwAQ](https://youtu.be/_VrpazfYwAQ)

Entrée libre

2021-06-18T20:30:00 2021-06-18T22:00:00

