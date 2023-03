PORTES OUVERTES – Céramiste « Valeurs Parc d’Armorique » Isa Terre & Créations Hanvec Catégories d’Évènement: Finistère

PORTES OUVERTES – Céramiste « Valeurs Parc d’Armorique » Isa Terre & Créations, 1 avril 2023, Hanvec. PORTES OUVERTES – Céramiste « Valeurs Parc d’Armorique » 1 et 2 avril Isa Terre & Créations Atelier démonstration de poterie RAKU

Informations sur les caractéristiques de cette cuisson qui vient d’Asie et a des origines mystiques (moines tibétains), et sur la terre spéciale utilisée pour résister aux chocs thermiques

Possibilité de participer au façonnage des pièces en grès

Pour assister en direct à la démonstration de la cuisson Raku , il est préférable d’appeler (06 24 22 14 12) auparavant pour connaître les horaires prévus des cuissons (environ 2 par après-midi)

La cuisson dure environ 3/4 d’heure, puis sortie des pièces incandescentes à 1000 °c et enfumage aux copeaux de bois.

La séance est ouverte à tous et est gratuite Isa Terre & Créations 222 Ruzaden Hanvec 29460 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0624221412 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:30:00+02:00 Céramique poterie Raku Armorique Valeurs Parc démonstration Enfumage Raku – IsaTerre&Créations

