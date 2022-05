Is This Love 2 Zénith Aréna, 21 octobre 2022, Lille.

Is This Love 2

Zénith Aréna, le vendredi 21 octobre à 19:00

→ Line up ? NAÂMAN Il est l’un des fers de lance de la scène reggae française. Presque un phénomène, remplissant les salles partout où il passe sans déferlante médiatique et jouissant d’un incroyable aura à l’international. Naâman n’en finit plus d’élargir son public. Il est de retour avec un tout nouveau show, pour un tout nouvel album, mais toujours avec la même énergie ! ? THE GROOVE SESSIONS – Chinese Man + Scratch Bandits Crew + Baja Frequencia feat. Youthstar & Miscellaneous – En février 2019, trois groupes s’exilent une semaine dans les montagnes, l’idée est de mélanger les styles et les inspirations en privilégiant la spontanéité des productions. En 6 jours, 18 maquettes sont créées… 6 mois après, 15 morceaux sont finalement retenus dans un album à l’image de ce combo d’artistes. Le trip-hop de Chinese Man se mêle aux influences tropicales du duo Baja Frequencia, le tout saupoudré de l’incroyable savoir faire aux platines des Scratch Bandits Crew. ? L’ENTOURLOOP C’est désormais officiel, 2022 marquera le retour des infatigables seniors du collectif L’ENTOURLOOP ! Après une pause pour se consacrer à la création d’un nouvel album et d’un nouveau live qui s’annonce exceptionnel, ils reprennent la route, plus déterminés que jamais ! Leurs créations visuelles singulières font de L’Entourloop un groupe de scène par essence qui délivre depuis des années des shows mémorables. Les insatiables diggers et leurs acolytes pensent à tout et parviennent, lors de leurs concerts, à nous plonger au cœur de leur univers. ? AND MORE TO COME… ? Le Zénith de Lille – 1 boulevard des Cités Unies 59777 LILLE Ⓜ️ → lignes 1 et 2 – arrêt Gare Lille Flandres → ligne 2 – arrêts Lille Grand Palais / Mairie de Lille ? lignes CIT1 et CIT2 – arrêt Lille Grand Palais ? Stations Zénith / Cité Administrative / Hôtel de Région

à partir de 33,80€

5 ans après une 1ère édition gravée dans les mémoires, Is This Love est de retour au Zénith de Lille pour une soirée 100% reggae avec les plus grands noms de la scène française actuelle

Zénith Aréna 1 boulevard des Cités Unies 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T19:00:00 2022-10-21T23:00:00