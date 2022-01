Isʜᴀɴɢᴏ : open-mic﹢concert de Waka Coco Velten, 11 février 2022, Marseille.

Le vendredi 11 février, rendez-vous à 20h pour une grande soirée Open Mic, animée par Waka qui se produira ensuite sur la scène de Coco Velten pour un live ! Donc si t’es chaud.e.s, ramène ton instru et ta voix, nous on se charge du reste ! Au programme de la soirée 20h : Open-mic avec comme invités spéciaux Tyshamstrong, La Mâle et Lynx ! 21h30 : Concert live de Waka ! « Ishango » fait référence aux deux fragments osseux trouvés au Congo, datant de 20 000 ans et portant des séries d’encoches, qui pourraient constituer le plus ancien système mathématique. Pour Waka : « le racisme se base sur l’effacement de l’histoire et une réécriture pour mettre l’occident au centre de tout. La découverte de l’os d’Ishango vient encore démontrer que l’histoire des vainqueurs n’est que pure fiction. » **Baham Arts** L’idée de Baham ARTS est née en 2015 et s’est montée en association lors de l’année 2017. Fondée par deux personnes, Erika Nomeni et Paulo Higgins, Baham ARTS a pour but de visibiliser les artistes, les mémoires et les cultures LGBTQIA+. Portée par deux personnes queers, une femme lesbienne noire et un homme trans Bie blanc, cette association est un investissement quotidien de notre énergie et de notre temps de façon bénévole. Nous nous sommes intéressées dès nos débuts à représenter des personnes qui nous ressemblent : des personnes trans, des personnes queers racisées, des femmes lesbiennes.. Nous avons ainsi organisé trois festivals mettant à l’honneur nos communautés respectives (le festival UMOJA et les festivals INTERSECTIONS 2018 et 2019). Avec ces espaces nous avons voulu ouvrir des scènes pour les femmes, les personnes trans, les personnes queers, les personnes queers racisé.es, précaires, issu.es des quartiers populaires, car la représentation des luttes minoritaires et leurs mémoires sont des moteurs puissants de reconnaissance comme d’empowerment. Pour retrouver les artistes Tyshamstrong: [https://www.instagram.com/tyshamstrong/?hl=fr](https://www.instagram.com/tyshamstrong/?hl=fr) Lynx: [https://www.youtube.com/watch?v=axQ7vonOFGw](https://www.youtube.com/watch?v=axQ7vonOFGw)… La Male: [https://youtu.be/xoG1J2Vd40U](https://youtu.be/xoG1J2Vd40U) ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → La consommation et le concert ne peut pas se faire debout. Il faudra s’assoir ! → Suite aux annonces du gouvernement, le « pass sanitaire » devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. La validité des tests RT-PCR et antigéniques est de 24 heures. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

