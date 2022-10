Parcours Digital – Découverte des métiers du numérique IRUP, Campus Industriel, 19 novembre 2022, Saint-Étienne.

Parcours Digital – Découverte des métiers du numérique Samedi 19 novembre, 08h30 IRUP, Campus Industriel

Gratuit, inscription

Une matinée réunissant collégiennes et collégiens, leurs parents et les professionnels de la Loire pour découvrir de manière ludique et concrète les métiers d’avenir de l’industrie numérique.

IRUP, Campus Industriel Rue de Copernic, Saint-Étienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.digital-league.org/blog/events/parcours-digital-a-saint-etienne-2022/ »}]

Une matinée réunissant collégiennes et collégiens, leurs parents et les professionnels de la Loire pour découvrir de manière ludique et concrète les métiers d’avenir de l’industrie numérique.

Plus d’infos, inscriptions, réservations sur https://www.digital-league.org/blog/events/parcours-digital-a-saint-etienne-2022/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T08:30:00+01:00

2022-11-19T12:00:00+01:00