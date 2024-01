Portes Ouvertes IRTS Melun Parmentier IRTS Melun Parmentier Melun Catégories d’Évènement: Melun

Seine-et-Marne Portes Ouvertes IRTS Melun Parmentier IRTS Melun Parmentier Melun, 27 janvier 2024, Melun. Portes Ouvertes IRTS Melun Parmentier Samedi 27 janvier 2024, 10h00 IRTS Melun Parmentier Entrée libre, inscription conseillée sur notre site web Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00 Venez nous rencontrer lors de nos Portes Ouvertes le samedi 27 janvier à Melun de 10h à 16h. Nos équipes pédagogiques, nos étudiants et des employeurs partenaires seront là pour vous donner toutes les clés. rencontres avec les équipes pédagogiques et administratives

rencontres avec les étudiants

découverte des métiers avec les employeurs

ateliers « Trouver un employeur pour une alternance » à 11h et 13h

ateliers « Se préparer à Parcoursup » à 12h et 14h

visites guidées des locaux

des sourires, de la bonne humeur et des équipes qui vous attendent avec impatience Venez découvrir l’IRTS Parmentier !

IRTS Melun Parmentier
8 bis rue Eugène Gonon
77000 MELUN
Melun
Seine-et-Marne
Île-de-France

