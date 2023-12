Journée portes ouvertes de l’IRTS IDF site de Neuilly-sur-Marne IRTS Île-de-France Neuilly-sur-Marne Sainte-Geneviève-des-Bois, 3 février 2024, Sainte-Geneviève-des-Bois.

Journée portes ouvertes de l’IRTS IDF site de Neuilly-sur-Marne Samedi 3 février 2024, 09h30 IRTS Île-de-France Neuilly-sur-Marne Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T09:30:00+01:00 – 2024-02-03T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T09:30:00+01:00 – 2024-02-03T16:00:00+01:00

L’IRTS organise sa journée portes ouvertes le samedi 03 février 2024 de 09h30 à 16h00 sur son site de Neuilly-sur-Marne (93). Cette journée a pour objectif d’informer et d’orienter les personnes intéressées par les métiers et formations en travail social, mais aussi de découvrir ses 2 sites, d’aller à la rencontre des formateurs et des étudiants de différentes filières, ainsi que des employeurs présents.

Au programme :

Visites de l’établissement

Des points d’information : présentation de l’IRTS / admissions et Parcoursup / la pédagogie à l’IRTS avec un focus sur la double diplômation (Diplôme d’État et licence) pour les formations d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes enfants et d’éducateur spécialisé

Un stand orientation

Des stands sur l’offre de formation de l’IRTS, les admissions, le financement, l’apprentissage, le handicap, …

Des stands employeurs et partenaires

Des animations

Des ateliers (atelier créatif, …)

> Entrée libre

> Site de Neuilly-sur-Marne (93) : 150 avenue Paul Vaillant Couturier – parking sur place gratuit – accès via le RER E : Arrêt Le Chênay Gagny + Bus 113 – Station Pointe de Gournay (5 min) ou via le RER A : Arrêt Neuilly-Plaisance + Bus 113 – Station Pointe de Gournay (5 min)

IRTS Île-de-France Neuilly-sur-Marne 150 AVENUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 93330 NEUILLY-SUR-MARNE Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@irtsidf9293.eu »}]