Présentation d'équipe (PE) EQUIPE5 : TBD
Vendredi 10 mars 2023, 13h30
IRSD
Purpan Toulouse
Nous rejoindre sur votre ordinateur ou votre appareil mobile via le lien :

Pour la fluidité des échanges, l’orateur aura le choix de présenter en français ou anglais et la discussion sera en français. La présentation d’équipe (PE) est un échange, une discussion sur une question scientifique. Le format est libre et peut contenir les éléments suivant : Revue de littérature

Présentation d’une publication en cours (Histoire)

Présentation de Méthodologie + Data « format brute » au sein d’un projet (Introduction courte)

Présentation d’un article de la littérature

Discussion d’une technique. Etc…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T13:30:00+01:00

2023-03-10T14:30:00+01:00 FCH & MCH

