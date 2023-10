Benoit Marteyn -TBD IRSD Salle Druet Toulouse, 5 décembre 2023, Toulouse.

Benoit Marteyn -TBD Mardi 5 décembre, 10h00 IRSD Salle Druet

Notre équipe travaille à l’interface de la microbiologie, de l’immunologie, de la biologie cellulaire et de la biologie moléculaire. L’objectif principal de l’équipe est de mieux comprendre les bases moléculaires de la virulence de Shigella afin d’améliorer la prévention de la shigellose. Nous visons à décrypter le rôle de l’oxygène pendant l’infection par Shigella, en mettant l’accent sur la réponse immunitaire médiée par les neutrophiles. De plus, nous nous consacrons à explorer d’autres aspects cruciaux de l’interaction hôte-Shigella, notamment les fonctions et les rôles des facteurs de virulences bactériens sécrétés pendant l’infection.

Ces questions seront abordées aux différentes étapes du processus infectieux, de l’invasion des cellules épithéliales à la formation de foyers d’infection par Shigella et à sa dissémination dans les tissus infectés. Pour traiter ces questions de manière exhaustive, nous utilisons des approches qui intègrent à la fois des cellules en culture et des modèles animaux pour nos investigations.

Les axes de recherche que nous développons :

L’importance de l’oxygène dans les interactions hôte-pathogène

Myelotracker : un nouveau marqueur des neutrophiles

Facteurs sécrétés par Shigella et métabolisme des ARN de l’hôte

L’importance des colicines au cours de l’infection

