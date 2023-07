Séminaire: Maxime Mahé IRSD Salle Druet Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Séminaire: Maxime Mahé IRSD Salle Druet Toulouse, 22 novembre 2023, Toulouse. Séminaire: Maxime Mahé Mercredi 22 novembre, 13h30 IRSD Salle Druet MAXIME MAHÉ Chargé de Recherche INSERM UMR_S 1235 The Enteric Nervous System In Gut And Brain Disorders IRSD Salle Druet Purpan Toulouse Toulouse 31300 Purpan Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

