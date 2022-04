Irruption Poésie Place Jean Jaures, 23 avril 2022, Montreuil.

Irruption Poésie

Place Jean Jaures, le samedi 23 avril à 15:00

D’une poésie rare, onirique et poétique, un univers tout en poésie… En musique, cinéma, peinture ou même littérature, la poésie est régulièrement invitée pour glorifier une œuvre. Pourtant la poésie est bien un art et une pratique à part entière. Qu’elle soit orale ou écrite, publiée ou improvisée, elle foisonneà travers les siècles et sur tous les continents. Irruption Poésie propose donc de lui rendre son aura publique ! À partir de 15h, place Jean Jaurès **YAS (Yanne Abbad), poétesse performeuse** Poésie magique pour tout public. Pour la forme privée, pensez à vous inscrire avec le petit caillou rituel. **La Ligne Rose** **du Bordel de la Poésie** Muni de votre 06, établissez un contact intime avec les Poéte.sse.s en vitrine. Émotions garanties. **Stéphane Bataillon, poète** Stéphane lit des poèmes et invite ensuite les enfants, et les grands, à écrire une paire de phrase commençant par Oui puis par Non sur un long rouleau de papier blanc. Un programme poétique en période électorale ! Chaque personne ayant participé recevra un exemplaire édité de Gustave Junior, le journal de poésie pour enfants. **Sika Gblondoumé,** **musicienne et poétesse** Poésie électronique individuelle, à écouter au casque. Juste pour vous, une musique, un poème. À 17h, square de la Bibliothèque **Princesse Diane, conteuse égarée** Un conte initiatique tout public sur la quête d’identité ou comment voulant découvrir ses racines on se découvre soi-même. C’est une princesse de grand chemin, qui parle aux jeunes animaux de la forêt, et leur offre : un très beau conte ! Chic, chic, chic ! Il était une fois un Roi, une Reine, un jeune et beau baladin avec une petite flûte toute simple, et une petite Princesse à naître. Un spectacle de Diane Bonnot, Cie Spectralex À 18h30, Zeugma Librairie **Laura Lutard, poétesse et comédienne** Lecture et rencontre pour la sortie du recueil Au Bord du Bord.

Entrée libre

Le temps d’un après-midi chatoyant, poètes et poétesses prennent la place Jean Jaurès et la poésie, contemporaine uniquement, jaillit…

Place Jean Jaures 1 place jean jaures montreuil Montreuil Centre-ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T19:00:00