Irréprochable – Tristan Lopin, 18 novembre 2022, .

Irréprochable – Tristan Lopin

2022-11-18 – 2022-11-18

32 32 Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… »



J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks…

Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire !



PS : ce spectacle a été en parti écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu.

Retrouvez Tristan Lopin avec son nouveau spectacle « Irréprochable » sur la scène de l'Espace Julien.

