Cabaret Aleatoire, le vendredi 11 mars à 23:00

▷ **IRREGULAR SYNTH** ↘︎ Techno Focus sur le dancefloor Irregular Synth est un dj et producteur italien très apprécié sur la scène club. Grâce à son habileté au mixage et à son bagage musical, Irregular Synth est très apprécié des clubbers, car il concentre toujours son attention sur le dancefloor… ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/irregularsynth](https://soundcloud.com/irregularsynth) ↘︎ FB :[https://www.facebook.com/IRREGULARSYNTH](https://www.facebook.com/IRREGULARSYNTH) ▷ **JAY HITECH** ↘︎ Deep tech, Tech House,Tehcno Break the rules Talentueux DJ aux multiples casquettes, organisateur de soirée et d’After sur des clubs de l’aire Marseille/Aix, Jay Hitech lance son label et crée le collectif Techno Rules, devenu EMPIRE Il mixe une Techno Rythmique toujours avec subtilité SC : [https://soundcloud.com/jayhitech](https://soundcloud.com/jayhitech) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/jayhitech.3](https://www.facebook.com/jayhitech.3) ▷ **STEPHAN AYEK** ↘︎ Acid, Minimal, Tech House Trois mots : dynamique, groovy et coloré ! Stephan est un DJ du sud de la France et résident du Techno rules Crew, il est très ouvert d’esprit lors de son set et c’est le même goût pour sa production ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/ayekmusic](https://soundcloud.com/ayekmusic) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/AyekMusic/](https://www.facebook.com/AyekMusic/) ▷ **OVER THE FLASH** ↘︎ Minimal, Deep House, Tech House The Great Southern Sound Son électronique expérimental, des grooves doux à la musique dure et violente. Il suffit de pousser les basses FORT ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/overtheflash](https://soundcloud.com/overtheflash) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/OVERTHEFLASH2222](https://www.facebook.com/OVERTHEFLASH2222) ◤ TARIFS ◢ ✷ Early – 5 € ✸ Last Call – 10 € ✹ Jour J – 10 € + frais de loc. ▷ Réservez votre ticket maintenant ↘︎ [https://shotgun.live/fr/events/irregular-synth-jay-hitech-more-cc-x-emprise](https://shotgun.live/fr/events/irregular-synth-jay-hitech-more-cc-x-emprise) ◤ MESURES SANITAIRES ◢ Suite aux dernières annonces gouvernementales un pass vaccinal vous sera demandé à l’entrée. ▷ En savoir plus ↘︎ [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal)

A partir de 6€

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T23:00:00 2022-03-11T05:00:00