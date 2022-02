IRONMAN Vichy et IRONMAN 70.3 VICHY Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

IRONMAN Vichy et IRONMAN 70.3 VICHY Vichy, 18 août 2022, Vichy. IRONMAN Vichy et IRONMAN 70.3 VICHY Centre Omnisports Pierre Coulon Berges du Lac d’Allier Vichy

2022-08-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-22 14:00:00 14:00:00 Centre Omnisports Pierre Coulon Berges du Lac d’Allier

Vichy Allier l’IRONMAN Vichy et IRONMAN 70.3 Vichy, est l’un des plus grands rassemblement de triathlètes longue distance sur le même week-end. vichy@ironman.com +33 4 97 03 26 86 http://www.ironman.com/ Centre Omnisports Pierre Coulon Berges du Lac d’Allier Vichy

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Centre Omnisports Pierre Coulon Berges du Lac d'Allier Ville Vichy lieuville Centre Omnisports Pierre Coulon Berges du Lac d'Allier Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

IRONMAN Vichy et IRONMAN 70.3 VICHY Vichy 2022-08-18 was last modified: by IRONMAN Vichy et IRONMAN 70.3 VICHY Vichy Vichy 18 août 2022 Allier vichy

Vichy Allier