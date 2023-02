Ironman 70.3 du Pays d’Aix Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Ironman 70.3 du Pays d’Aix, 21 mai 2023, Aix-en-Provence . Ironman 70.3 du Pays d’Aix Centre ville et dans le Pays d’Aix selon les épreuves Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone

2023-05-21 – 2023-05-21 Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR 364 420 ● Partie natation dans le lac de Peyrolles à 20 kilomètres d’Aix-en-Provence. IRONMAN propose un service gratuit de navettes pour se rendre à Peyrolles le samedi lors du dépôt de votre vélo et sac de transition ainsi que pour dimanche, jour de course.

Temps limite : 1h10

Type de départ : Rolling Start



● partie vélo sur un parcours varié avec des portions plates et des parties vallonnées. Vous profiterez des paysages magnifiques du Pays d’Aix lorsque vous serez sur les routes techniques de la Montagne Sainte-Victoire. Le dénivelé positif total est 1184m. GPX Track >>

Pour votre sécurité et en raison d’un potentiel vent fort au Pays d’Aix, la roue lenticulaire est INTERDITE.

Temps limite SWIM + BIKE : 5h30



● Partie run entre les rues du centre-ville et le parc naturel de la Torse, vous terminerez votre aventure devant des milliers de spectateurs, notamment lors du passage autour de la Fontaine de la Rotonde. Une course-à-pied typique de Provence. Un parcours composé de 3 boucles. GPX Track >>

Temps limite : 8h15 Nouvelle édition de l’Ironman Ironman Aix-en-Provence

