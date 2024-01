IRONKIDS Vichy Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier, samedi 31 août 2024.

IRONKIDS Vichy Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier Allier

L’IRONKIDS est une course festive dédiée aux enfants de 5 à 13 ans. La course n’est pas chronométrée et il n’y a pas de classement général. Juste du fun et du plaisir !

EUR.

Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne Rhône Alpes Vichy

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vichy70.3@ironman.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 10:00:00

fin : 2024-08-31 11:00:00



L’événement IRONKIDS Vichy Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2024-01-25 par Vichy Destinations