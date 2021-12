Ironie du sort – Comédie soviétique Cosmopolis, 31 décembre 2021, Nantes.

2021-12-31

Horaire : 13:45 17:00

Pass sanitaire à présenter à l'accueil.

Projection d’un immense classique du cinéma russe, à regarder indispensablement chaque veille du Nouvel An !Comédie romantique d’Eldard Riazanov (1975)Durée : 180 min, VOSTFPrésentation : Natalia Vladimirova Synopsis : Comme tous les ans, des amis vont aux bains la veille du nouvel an. Ils boivent beaucoup, peut-être plus que d’habitude, puisque l’un d’eux, le très sérieux chirurgien Jenia, âgé d’une trentaine d’années, enterre sa vie de garçon. Ils boivent tellement qu’ils reconduisent à l’aéroport non pas celui qui habite à Léningrad, mais le moscovite Jénia, tout endormi. A son arrivée à Léningrad, encore à moitié endormi, il monte dans un taxi qui le conduit à l’adresse indiquée. Il entre dans un immeuble puis dans un appartement en tout point pareils aux siens (c’est l’uniformité soviétique…) et croyant être chez lui se jette sur le lit. Quelques minutes plus tard entre la vraie propriétaire des lieux, qui attendait son fiancé peu sensible à l’humour de la situation. Et si cette rocambolesque rencontre éclairait les antagonistes sur leurs véritables sentiments et leur faisait découvrir le véritable amour ? Tourné en 1975, et diffusé à la télévision pour la première fois le 1er janvier 1976, ce vaudeville connut aussitôt un très grand succès (100 millions de téléspectateurs à la première diffusion), et a reçu le Prix d’État de l’URSS en 1977. Il est devenu une comédie culte du cinéma soviétique, dont la diffusion chaque année à la télévision le 31 décembre est devenu une tradition, même dans la Russie d’aujourd’hui.

