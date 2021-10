Montreuil La Marbrerie île de France, Montreuil IRON MOTORS : TOUR DE CHAUFFE W/ JOHNNY MONTREUIL La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

IRON MOTORS : TOUR DE CHAUFFE W/ JOHNNY MONTREUIL La Marbrerie, 8 octobre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 19h à 23h45

payant

Iron Motors vous prépare à sa grande compétition annuelle, avec une soirée spéciale moto, des expositions inédites et un concert de Johnny Montreuil ! Johnny Montreuil, rockabilly de banlieue. Chef, une horde ! Qui sévit depuis peu en quatuor : contrebasse / chant, violon / mandoline, guitare, batterie… Visages fermés, sourcils broussailleux, regards intimidants…. De véritables agents provocateurs, selon le dernier rapport de la Police Musicolérique. Infréquentables. Dangereux. Punks. Beurk. Concerts -> Rock La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (224m) 9 : Croix de Chavaux (764m)

Contact :La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr https://lamarbrerie.fr/iron-motors-tour-de-chauffe-w-johnny-montreuil/ https://www.facebook.com/events/454565269080649/ Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-10-08T19:00:00+02:00_2021-10-08T23:45:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 Rue Alexis Lepere Ville Montreuil lieuville La Marbrerie Montreuil